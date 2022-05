France: fin du masque dans les transports en commun

L’obligation de porter le masque dans les transports en commun en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 est levée en France à compter de ce lundi, dans le sillage d’une amélioration des indicateurs sanitaires liés à l’épidémie.

La levée de cette mesure avait été annoncée mercredi dernier par le ministre de la santé Olivier Véran, peu après une décision similaire de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui entre, elle aussi, en vigueur ce lundi.

Cette décision concerne aussi le train, l’avion et les taxis, avait indiqué le ministre, ajoutant que cette contrainte n’était « plus adaptée » alors que la situation sanitaire s’améliore dans le pays avec les contaminations et les hospitalisations en forte baisse, même si les scientifiques appellent à ne pas baisser la vigilance et préviennent que l’épidémie n’est pas terminée.

Il s’agit de l’une des dernières mesures encore en vigueur en France face à l’épidémie de Covid 19, depuis la fin du « pass vaccinal » et du masque en intérieur en mars dernier.

Toutefois, certaines mesures sont toujours maintenues, dont l’obligation de présenter un « pass sanitaire », une attestation de vaccination ou un test négatif, pour accéder aux établissements de santé, de même que l’isolement d’une semaine demeure imposé après un test positif.

S.L.(avec MAP)