France: fin des jauges dans les stades

La ministre des sports française, Roxana Maracineanu, a annoncé ce mardi la fin des jauges dans les stades, instaurée par les autorités dans le cadre des mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19.

« Aujourd’hui il n’y a pas de limitation dans les stades, on revient à une jauge normale », a déclaré la ministre lors d’une visite sur le Tour de France.

Mais, a-t-elle noté, il faudra avoir un pass sanitaire pour entrer dans un stade, ce qui représente, selon elle, “la condition pour revenir à la normale, d’inciter à la vaccination au maximum et rendre obligatoire un test PCR et la vaccination ».

« Pour avoir des stades pleins en Ligue 1 comme d’autres compétitions, il faudra passer par la case pass sanitaire, se faire vacciner en priorité ou avoir un test PCR si on est dans l’impossibilité de se faire vacciner », a poursuivi la responsable gouvernementale, citée par les médias.

Lundi soir, lors d’une allocution télévisée très attendue, le président français Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures visant à booster la vaccination, dans le contexte d’une reprise épidémique du Covid-19 et la propagation du variant Delta.

Parmi ces mesures, la vaccination obligatoire des soignants et des professionnels au contact avec des personnes fragiles sous peine de sanctions à partir du 15 septembre, l’élargissement du pass sanitaire dès le 21 juillet pour tous les Français de plus de 12 ans et la fin de la gratuité des tests PCR cet automne sauf sur prescription médicale.

Les autorités sanitaires placent de larges espoirs dans la campagne vaccinale pour freiner la propagation du Covid-19 et de ses variants, notamment Delta, devenu majoritaire dans le pays.

Suite aux annonces de M. Macron, les Français se sont rués sur les plateformes de prise de rendez-vous pour la vaccination. En quelques heures, plus d’un million de rendez-vous pour se faire inoculer le sérum anti-Covid ont été pris sur la plateforme Doctolib.

Mardi, le premier ministre Jean Castex a annoncé que plus de 792.000 doses de vaccin anti-Covid ont été administrées en une journée, ce qui représente un nouveau record de vaccination.

Le pays compte plus de 36.213.362 primo-vaccinés à ce jour, tandis que 28.438.478 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet.

