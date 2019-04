France: Emmanuel Macron va faire une annonce importante

Le Président français Emmanuel Macron va annoncer, ce lundi, une première série de mesures pour répondre aux attentes des Français, trois mois après le lancement du Grand débat national.

A 20h00, le chef de l’Etat français s’invitera sur toutes les chaînes de télévision pour “une lettre à la Nation”, dans laquelle il annoncera les chantiers d’action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes, en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national lancé dans le sillage de la crise des « gilets jaunes », indiquent plusieurs médias de l’hexagone en citant la présidence française.

Parmi les mesures les plus attendues, les annonces fiscales pour atténuer l’exaspération d’une grande majorité de Français et répondre aux attentes sur le pouvoir d’achat, croient savoir les mêmes sources.

Lundi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe avait procédé à une « restitution» des remontées du grand débat. Il s’était également livré à des discours devant l’Assemblée nationale. Dans cette restitution, le chef du gouvernement avait affirmé avoir retenu plusieurs idées fortes de la consultation, parmi lesquelles « une immense exaspération fiscale» : « Notre pays atteint aujourd’hui une forme de tolérance fiscale zéro, a-t-il reconnu. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. »

Voulu par le président Macron comme un «nouveau contrat pour la Nation», le grand débat national, une consultation citoyenne autour de quatre thèmes principaux à savoir : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation de l’Etat et des services publics, a été lancé officiellement le 15 décembre dernier.

Selon le gouvernement, près de 1,5 million de personnes ont « participé directement à cet exercice démocratique » qui a coûté environ 12 millions d’euros.

