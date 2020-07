France: Dupond-Moretti, nouveau ministre de la Justice

Pour une surprise, c’en est une et de taille! Me Eric Dupond-Moretti a été nommé garde des Seaux, ministre de la Justice, au sein du gouvernement du nouveau Premier ministre français, Jean Castex, désigné par Emmanuel Macron.

Cette nomination du célèbre avocat franco-italien, natif de Maubeuge le 20 avril 1961, a été annoncée, ce lundi, par Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée.

Celui que l’on surnomme « Acquittator » pour le nombre record d’acquittements qu’il a obtenus, succède ainsi à ce poste de garde des Sceaux et ministre de la Justice à Nicole Belloubet et fait partie des huit nouveaux ministres et ministres délégués du gouvernement Castex.

Ainsi, autre grande surprise, Roselyne Bachelot est de retour au sein du gouvernement français en tant que ministre de la Culture. Quant à Elisabeth Moreno, elle est dorénavant à la tête du département de l’Egalité hommes-Femmes.

Parmi les autres nouveaux ministres français, citons Brigitte Bourguignon à l’Autonomie, Brigitte Klinkert à l’Insertion, Nadia Hai à la Ville, Barbara Pompili à la Transition écologique et, enfin, Alain Griset aux PME.

Le désormais ex-Premier ministre, Edouard Philippe, lui, après avoir remis la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, a vite fait de retrouver son fauteuil de maire du Havre, à la grande satisfaction de nombreux Havrais.

Voici par ailleurs la liste du nouveau gouvernement français:

Ministres:

• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

• Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

• Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports.

• Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

• Florence Parly, ministre des Armées.

• Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.

• Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion.

• Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mers.

• Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

• Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

• Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

• Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

• Annick Girardin, ministre de la Mer.

• Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, recherche et innovation.

• Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

• Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Ministres délégués:

• Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec Parlement et de la participation citoyenne.

• Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

• Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité.

• Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement.

• Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports.

• Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics.

• Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie.

• Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises.

• Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports.

• Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.

• Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.

• Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion.

• Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville.

• Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie.

• Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.

Larbi Alaoui