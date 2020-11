France/Déconfinement: Castex fait de nouvelles annonces

Le premier ministre français Jean Castex a confirmé, ce samedi, une éventuelle réouverture « autour du 1er décembre » des commerces dits « non essentiels », à l’approche des fête de Noël et dans le sillage d’une amélioration des indicateurs sanitaires dans le pays.

Toutefois, le chef du gouvernement, qui a exclu de cette réouverture les restaurants et les bars, n’a pas donné de date précise pour cette réouverture, réclamée par les petits commerces contraints de fermer depuis l’entrée en vigueur du reconfinement le 30 octobre pour au moins 4 semaines.

“N’attendez pas ce matin de moi une date précise, parce que mon indicateur, ce sont les critères sanitaires », a déclaré Castex à une délégation de commerçants et d’artisans réunis à la préfecture de côte-d’Or à Dijon.

Ces indicateurs « sont orientés dans le bons sens. Mais on a dit (qu’en) début de semaine prochaine, on devrait avoir une vision consolidée », a-t-il précisé.

« Effectivement nous rouvrirons les commerces qui ne sont pas de première nécessité autour du 1er décembre. Nous ne rouvrirons pas autour du 1er décembre les restaurants et les bars. On ne peut pas », mais le gouvernement poursuit « la discussion avec eux pour leur donner de la visibilité et les accompagner », a-t-il indiqué.

A cette même occasion, « on devrait rouvrir, parce que le conseil d’État nous y a invité, les lieux de cultes », a ajouté le chef de l’exécutif.

Le président Emmanuel Macron va s’exprimer, mardi soir à la télévision, pour préciser les modalités d’un éventuel déconfinement progressif, dans le contexte d’une amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19 et à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le chef de l’Etat devrait détailler par la même occasion le nouveau protocole sanitaire qui sera mis en place pour les semaines à venir, alors que l’agence sanitaire Santé publique France a indiqué que le pic de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus a vraisemblablement été franchi dans le pays.

L’allocution télévisée du chef de l’Etat interviendra une semaine avant l’échéance du 1er décembre, fixée par M. Macron lors de l’annonce du reconfinement national le 28 octobre dernier.

M.S. (avec MAP)