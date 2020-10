France: de nouvelles mesures restrictives pour Paris et sa banlieue

Une semaine après Marseille, le gouvernement français se prépare à annoncer de nouvelles mesures restrictives pour Paris et sa banlieue confrontées à un rebond de l’épidémie de coronavirus.

Des décisions importantes sont attendues ce week-end, croient savoir, vendredi, les médias locaux qui indiquent que de nouvelles mesures restrictives telles que la fermeture des bars pourraient être annoncées dès dimanche par l’exécutif.

Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a préféré attendre une consolidation des chiffres de progression de l’épidémie avant de placer Paris et sa petite couronne en « alerte maximale », synonyme de restrictions radicales. Une menace qui vise également les métropoles de Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Etienne.

Le délai accordé à Paris et sa banlieue émane, selon les médias du pays, de la volonté du gouvernement d’une meilleure concertation avec les élus locaux et afin de préparer l’opinion publique locale à accepter de nouvelles limites à leur mouvement.

Les annonces concernant Aix et Marseille la semaine passée avaient été mal acceptées mettant sous tension la relation entre le gouvernement et les élus locaux. La maire de Marseille Michèle Rubirola et le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Renaud Muselier avaient publiquement dénoncé des mesures qui auraient été prises et annoncées sans concertation.

Pour les annonces concernant la capitale, « c’est Matignon qui sera à la manœuvre », croit savoir BFMTV. Elles seront annoncées par voie de communiqué, selon la chaîne d’info en continu, généralement bien informée.

Le France a enregistré 12.148 nouveaux cas de coronavirus détectés en 24 heures, un chiffre en légère baisse par rapport à celui de jeudi, quand 13970 nouveaux cas avaient été enregistrés, et mercredi (12.845).

Au moins 32155 personnes sont décédées des suites du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire en mars, soit 136 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, dont 48 à l’hôpital, selon les chiffres publiés vendredi sur les sites de Santé publique France et du gouvernement.

Quelque 1276 personnes étaient hospitalisées en réanimation dans un état grave, soit 11 de plus que la veille, sur un total de 6758 personnes hospitalisées (+106 en 24 heures).

M.S. (avec MAP)