France/Covid-19: le bilan des décès s’alourdit

Les autorités françaises ont recensé ce samedi 13.832 décès liés au nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie, dont 353 morts à l’hôpital ces dernières 24 heures, contre un total de 26.391 guérisons.

Sur l’ensemble des décès, 8.943 sont survenus en milieu hospitalier depuis le 1er mars et 4.889 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et autres centres médicaux sociaux, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, notant que 81% des décès surviennent chez des personnes âgées de plus de 70 ans.

Salomon, qui s’exprimait lors de sa conférence de presse quotidienne consacrée à la situation épidémique en France, a fait savoir que 31.320 personnes sont hospitalisées actuellement pour une infection Covid-19 (+2044 en 24h), dont 6.883 patients graves nécessitant des soins lourds en réanimation, soit 121 de moins en 24 heures.

Le numéro deux du ministère de la Santé a expliqué que 33% de ces patients ont moins de 60 ans, 61% ont entre 60 et 80 ans et 99 personnes sont âgées de moins de 30 ans.

Il s’agit d’une “très légère” diminution des besoins de places en réanimation, a-t-il dit, notant qu’un “très haut plateau épidémique semble se dessiner”, quoi que l’épidémie continue d’être “très active” d’où la nécessité de continuer à être vigilant.

Depuis le début de l’épidémie, plus 67.300 personnes ont dû être hospitalisées, a-t-il expliqué, faisant observer que 93.790 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés, soit 3.114 de plus qu’hier.

Enfin, 26.391 personnes atteintes du coronavirus sont sorties guéries de l’hôpital.

M.S. (avec MAP)