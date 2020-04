France/Covid-19: 369 décès et 1.166 guérisons en 24 heures

L’épidémie du nouveau coronavirus a fait 369 nouveaux décès ces dernières 24 heures en France tandis que 1.166 patients sont sortis guéris de l’hôpital durant la même période, a indiqué samedi la Direction générale de la Santé (DGS).

Au total, l’épidémie a coûté la vie à 22 614 personnes, dont 14.050 en milieu hospitalier, soit 198 décès de plus par rapport à vendredi, le bilan quotidien le plus faible depuis un mois, et 8.564 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les centres médicaux sociaux (+171), a précisé la DGS dans un communiqué.

En outre, 28.222 personnes sont hospitalisées actuellement pour une infection au Covid-19, soit 999 de plus en 24 heures, alors que le nombre des patients admis en réanimation s’élève à 4.725, en hausse de 124 en 24 heures, soit 145 lits occupés de moins que la journée d’hier.

Au total, 124.114 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus depuis le 1er mars, en hausse de 1.537 en comparaison avec la journée du vendredi, explique la même source, notant que 44.594 personnes sont sorties guéries de l’hôpital, soit 1.166 de plus en 24 heures.

Île-de-France arrive en tête des régions les plus touchées par l’épidémie avec 5.516 décès à l’hôpital et 11.609 hospitalisations dont 1.913 en réanimation.

M.S. (avec MAP)