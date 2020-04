France/Coronavirus: 437 décès et 736 guérisons en 24 heures

Les autorités françaises ont recensé 437 nouveaux décès dus au Covid-19 et 736 rémissions ces dernières 24 heures, portant le nombre total des personnes décédées à cause du coronavirus à 23.293 et celui des guérisons à 45.513 depuis le début de l’épidémie, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Dans le détail, le virus a tué 14.497 personnes en milieu hospitalier, soit 300 de plus en 24 heures, et 8.796 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les centres médicaux sociaux, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère fait état d’un total de 128.339 cas de contamination au Covid-19 confirmés depuis le début de l’épidémie le 1er mars, dont 3.764 en 24 heures.

Selon la même source, 28.055 patients sont hospitalisés actuellement pour une infection au nouveau coronavirus, en hausse de 964 hospitalisations par rapport à dimanche, soit 162 lits occupés de moins en 24 heures.

En outre, 4.608 personnes sont admises en réanimation, soit une hausse de 125 cas, dégageant un solde de 74 lits occupés de moins par rapport à dimanche.

Depuis le 1er mars, 45.513 personnes sont sorties guéries de l’hôpital, soit 736 rémissions de plus par rapport à la journée d’hier, note-t-on de même source.

M.S. (avec MAP)