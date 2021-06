France : au moins trois blessés dans l’effondrement de deux immeubles à Bordeaux

Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans l’effondrement, dans la nuit de dimanche à lundi, de deux immeubles dans le centre historique de Bordeaux, rapportent les médias locaux sur la base d’un premier bilan des pompiers.

L’un des immeubles était vidé et en travaux, alors que le second contenait neuf occupants.

« Sur les neuf habitants, trois personnes ont été blessées (…) dont une très gravement (et) six personnes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers », selon le Service départemental d’incendie et de secours de Gironde.

Ces deux sinistres ont eu lieu dans la même rue et le bilan reste pour l’heure provisoire. Selon l’adjoint à la mairie de Bordeaux Amine Smihi, il y a une « forte probabilité » qu’il n’y ait personne d’autre sous les décombres.

D’importants dispositifs ont été mis en place par les pompiers, avec notamment des moyens spécialisés impliquant des équipes cynotechniques et en sauvetage-déblaiement.

En début de matinée, les pompiers cités par la presse locale ont fait savoir qu’ »il n’y a plus personne à évacuer dans les immeubles », ajoutant que « le bilan est presque miraculeux ».

La cause de l’effondrement n’a toujours pas été déterminée. Mais, mercredi dernier, un autre immeuble, lui aussi vide, s’est effondré à Bordeaux alors que des travaux de sécurisation venaient d’être entamés. Au total, 12 immeubles avaient alors dû être évacués.

