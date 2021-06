France: assouplissement des conditions d’entrée pour les Européens vaccinés

Les Européens vaccinés contre le nouveau coronavirus pourront venir en France sans test PCR à compter du 9 juin, a annoncé vendredi le gouvernement français.

Pour les voyageurs en provenance d’autres pays, notamment du Royaume-Uni et des États-Unis, une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) leur sera exigée, qu’ils soient vaccinés ou non, selon un document gouvernemental relayé par les médias de l’hexagone.

D’après ce document baptisé « stratégie de réouverture des frontières », l’exécutif détaille les modalités d’entrée dans le territoire français qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par zones (verte, orange et rouge) et de la vaccination.

Les pays « où il n’y a pas de circulation active du virus ni de variant préoccupant » seront classés en zone verte, a expliqué sur RMC et BFMTV Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État en charge du Tourisme, précisant que cela concerne l’ensemble des États membres de l’Union européenne ainsi que l’Australie, la Corée du sud et Israël.

Les touristes en provenance de ces pays pourront entrer librement en France s’ils sont vaccinés. Pour les autres, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures sera exigé.

Pour la zone orange qui concerne les États « où la circulation du virus existe encore mais est maîtrisée et où il n’y pas de variant préoccupant », comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, les touristes en provenance de ces pays devront non seulement être vaccinés mais aussi présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures.

A défaut, leur entrée en France ne sera possible que pour un motif impérieux d’ordre familial ou professionnel, entre autres.

Concernant la « zone rouge » qui réunit les « pays où le virus circule de façon assez active avec des variants préoccupants », notamment l’Afrique du Sud, le Brésil ou l’Inde, a expliqué le ministre, les voyageurs de ces pays ne pourront pas venir dans l’Hexagone pour le loisir, qu’ils soient vaccinés ou non. Seuls ceux qui disposent d’un motif impérieux pourront entrer en France.

Le 9 juin marque une nouvelle étape dans la politique de déconfinement en France avec l’ouverture des cafés et restaurants en intérieur et des salles de sport avec maintien des gestes barrières et levée des limites de jauges, alors que l’heure du début du couvre-feu sera décalée à 23 heures avant de prendre fin le 30 juin.

S.L. (avec MAP)