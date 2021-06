France: 61% des adultes ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid

Depuis le début de la campagne vaccinale en France, 32.224.257 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid-19, soit 48,1% de la population totale et 61,4% de la population majeure, souligne ce mardi le ministère de la Santé.

Par ailleurs, 16.698.370 personnes ont reçu deux injections, ce qui représente 24,9% de la population totale et 31,8% des adultes, explique le ministère dans son dernier bilan.

Au total, à la date du 21 juin, près de 48.923.000 injections ont été réalisées en France, relève la même source.

Toutefois, cette accélération reste insuffisante, relève le ministère, cité par les médias, soulignant la nécessité d’”amener un maximum de personnes vers la vaccination».

Selon la même source, 300.000 créneaux de première injection sont disponibles sur les trois jours à venir, avec un rappel prévu, au minimum, trois semaines plus tard.

Les autorités sanitaires mettent en garde toutefois contre la propagation du variant Delta, qui représente entre 2 et 4 % des cas diagnostiqués en France, selon des chiffres dévoilés la semaine dernière par le ministre de la Santé Olivier Véran, appelant à “ne peut pas passer à côté de cette chance» de se faire vacciner et à «mettre toutes les chances de notre côté» pour ne pas laisser le variant mettre en péril la rentrée prochaine.

«Tout se joue maintenant», avertit le ministère, d’autant plus qu’une dose réduit les formes graves de 60%, contre 90% pour deux doses.

Le gouvernement français s’est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.

Côté vaccination des adolescents, le ministère fait savoir qu’en une semaine, 365.000 jeunes âgés de 12 à 17 ans, avaient reçu une première injection, au soir du 21 juin, ce qui représente plus de 7% de cette tranche d’âge.

