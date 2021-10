France: 15 départements en vigilance orange pour risques « pluie-inondation »

Météo France a placé, samedi, 15 départements, de l’Ouest du pays à la région parisienne, en vigilance orange pour risques « pluie-inondation ».

L’alerte concerne l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, la Sarthe, Paris, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Les pluies démarrent à la mi-journée et se renforcent au fil des heures, en particulier à partir de la soirée, prévient l’institut météorologique.

Une lame d’eau de 40 à 60 mm est attendue sur une vaste zone avec même localement jusqu’à 80 mm, alerte Météo France.

L’après-midi, de la Bretagne et des Hauts-de-France à la région parisienne, aux Pays de Loire et jusqu’au Poitou-Charentes, le temps deviendra particulièrement perturbé et se maintiendra jusqu’au soir, avec des pluies soutenues et un fort vent de sud.

Mi-septembre, neuf personnes avaient trouvé la mort noyées en mer, victimes d’une forte houle, lors d’un épisode météorologique ayant touché le sud-est de la France.

S.L. (avec MAP)