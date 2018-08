Floride: une fusillade éclate lors d’un tournoi de jeux vidéo (VIDEO)

Drame en Floride. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées, ce dimanche, dans une fusillade survenue lors d’un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride (Sud-est des Etats-Unis), ont indiqué les autorités.

Selon des médias américains, quatre morts et une dizaine de blessés sont à déplorer.

“Fusillade de masse au Jacksonville Landing. Eloignez-vous de la zone. La zone n’est pas sûre à ce stade”, a tweeté le bureau du shérif, ajoutant: “Multiples morts sur place, plusieurs transportés” à l’hôpital.

Par ailleurs, le bureau du shérif a affirmé que le tireur présumé a été tué. Un éventuel second tireur serait recherché.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018