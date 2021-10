Facebook va changer de nom

Le géant des réseaux sociaux Facebook changera bientôt de nom selon des médias américains.

Le site américain spécialisé dans l’actualité technologique The Verge rapporte que la société Facebook changera de nom et d’image de marque. Si cela n’a pas encore été confirmé par le géant des réseaux sociaux, le média américain affirme que le but de Facebook est de refléter ses nouvelles ambitions tendant vers le « métavers ».

Le métavers est un monde virtuel fictif. Ce terme est souvent utilisé pour désigner une future version d’Internet, une réalité virtuelle accessible via interaction 3D. Et dans laquelle il est possible en théorie de faire toutes sortes de choses: suivre des cours, jouer à des jeux, discuter avec des proches, faire des courses, assister à un spectacle, etc.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, n’a pas caché dernièrement son intérêt pour le métavers, qu’il avait qualifié de « prochain chapitre d’Internet, celui qui va suivre la révolution du mobile », lors d’un ancien entretien avec The Verge. La même source indique que le changement d’image de marque de Facebook ressemblera à celui opéré par Google en 2015. le moteur de recherche avait procédé à une vaste réorganisation interne, devenant ainsi une filière d’une société parapluie nommée Alphabet.

The Verge relève que parmi les nouveaux noms possibles figure Horizon, le nom donné à un univers numérique immersif conçu pour les casques de réalité virtuelle de Facebook, actuellement encore phase de test. Affaire à suivre.