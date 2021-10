Facebook, Instagram et WhatsApp toujours en panne

Facebook et certaines de ses applications, dont Instagram et WhatsApp, continuent d’être inaccessibles ce lundi après-midi pour de nombreux utilisateurs aux Etats-Unis et ailleurs dans des parties à travers le monde.

Des membres de l’équipe de sécurité de Facebook ont déclaré, sous couvert de l’anonymat, qu’il était peu probable qu’une cyberattaque ait causé cette panne massive, a indiqué le New York Times. Les utilisateurs se sont rués sur d’autres réseaux comme Twitter, pour déplorer la panne.

Le réseau social et ses applications Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger ont commencé à afficher des messages d’erreur avant midi, heure de l’Est des Etats-Unis, selon le site downdetector.com, qui surveille le trafic Web et l’activité du site. « Les pannes ne sont pas rares pour les applications, mais il est rare que tant d’applications interconnectées dans la plus grande entreprise de médias sociaux au monde tombent en panne en même temps », selon le grand tirage américain qui rappelle que l’entreprise mère tente depuis plusieurs années d’intégrer l’infrastructure technique sous-jacente de Facebook, WhatsApp et Instagram.

Dans une série de tweets, John Graham-Cumming, directeur de la technologie de Cloudflare, une société d’infrastructure Web, a déclaré que la panne massive provenait probablement des serveurs de Facebook, qui ne permettaient pas aux utilisateurs de se connecter à ses sites comme Instagram et WhatsApp. Par ailleurs, à Wall Street, une vente massive des actions de Facebook et d’autres grandes sociétés technologiques s’est répercutée sur le marché, poussant les principaux indices américains vers de fortes baisses en ce début de semaine.

Les actions ont ouvert avec de légères baisses avant que les pertes ne s’accélèrent rapidement. Le S&P 500 a chuté de 1,5% après avoir clôturé la semaine dernière en baisse de 2,2%.

L’indice composé Nasdaq, à forte composante technologique, a baissé d’environ 2,4%. Le Dow Jones Industrial Average a perdu environ 380 points, soit 1,1%.

Cette tendance baissière fait suite à la sous-performance des grandes entreprises technologiques dont les perspectives à court terme semblent moins attrayantes.

AY