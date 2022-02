Facebook fait face à de graves accusations

Frances Haugen, lanceuse d’alerte sur Facebook (Meta), aurait déposé deux nouvelles plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la bourse américaine, arguant que le géant de la technologie a trompé les investisseurs sur ses efforts pour atténuer la diffusion de fausses informations sur le changement climatique et la Covid-19.

Déposées par Whistleblower Aid, une association à but non lucratif représentant l’ancienne employée de Facebook Frances Haugen, les plaintes allèguent que la société a fait « des déclarations inexactes et des omissions importantes dans ses déclarations aux investisseurs » concernant ses efforts pour lutter contre la désinformation, rapportent vendredi les médias américains.

Les plaintes, qui n’ont pas été dévoilées précédemment, s’appuient sur le témoignage de Haugen devant le Congrès et sur les documents que ses avocats ont soumis à l’autorité de régulation financière l’année dernière, ainsi que des milliers de documents internes que Haugen a pris avec elle avant de quitter la société en mai.

L’une des deux plaintes allègue que des informations erronées sur le changement climatique étaient largement disponibles sur Facebook et que l’entreprise n’avait pas de politique claire sur la question l’année dernière encore, bien que les dirigeants du réseau social se soient engagés à lutter contre cette « crise mondiale » lors de réunions avec les actionnaires.

Une deuxième plainte complémentaire affirme qu’alors que les dirigeants de Facebook vantaient publiquement leurs efforts pour supprimer les fausses informations nuisibles, les documents internes « dépeignent une toute autre histoire », rapporte le Washington Post, qui cite les documents de la plainte.

« Certains investisseurs ne voudront tout simplement pas investir dans une société qui ne traite pas de manière adéquate ces informations erronées et qui se livre à des déclarations fallacieuses et à des omissions sur le sujet », peut-on lire dans la plainte.

L’année dernière, la Maison Blanche a fait pression sur Facebook pour qu’il fasse davantage pour lutter contre la désinformation sur les vaccins. Le président américain Joe Biden avait même déclaré aux journalistes « ils (ndlr: Facebook) tuent des gens ».

S.L. (avec MAP)