Explosions à Beyrouth: l’UE annonce une aide d’urgence

L’Union européenne (UE) a annoncé jeudi avoir mobilisé une aide d’urgence de 33 millions d’euros en faveur du Liban, suite aux explosions dévastatrices survenues à Beyrouth, faisant au moins 137 morts et des dégâts matériels importants.

« La Commission européenne mobilise plus de 33 millions d’euros pour les besoins de première urgence, le soutien et l’équipement médical, et la protection des infrastructures critiques », indique l’exécutif européen dans un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique entre sa présidente Ursula von der Leyen et le Premier ministre libanais, Hassan Diab.

Selon la même source, l’UE envisagera un soutien supplémentaire en fonction de l’évaluation, en cours, des besoins humanitaires.

Un navire militaire doté d’une capacité d’évacuation médicale par hélicoptère et d’équipements médicaux et de protection est également mis à disposition par l’UE qui a activé le système de cartographie par satellite « Copernicus » pour aider à évaluer l’étendue des dégâts.

Le communiqué rappelle le déploiement de plus de 100 pompiers hautement qualifiés pour la recherche et le sauvetage, avec des véhicules, des chiens et du matériel médical d’urgence, notamment par l’intermédiaire de la Croix-Rouge libanaise, faisant état également de la mobilisation d’équipes supplémentaires, en particulier pour la détection chimique, biologique, radiologique et nucléaire.

Lors de son entretien avec le Premier ministre libanais, Mme von der Leyen a, par ailleurs, évoqué le soutien à plus long terme que l’UE peut apporter au processus de reconstruction du Liban.

La présidente de la Commission européenne a ainsi proposé l’aide de l’UE pour procéder à une évaluation complète des besoins en vue de la reconstruction de la ville et du rétablissement du pays, ainsi que pour soutenir les discussions avec les institutions financières internationales, ce qui pourrait contribuer à débloquer davantage d’appui économique.

Elle a aussi souligné que l’exécutif européen était prêt à étudier les moyens de renforcer ses relations commerciales avec le Liban en cette période difficile, notamment sous la forme d’échanges préférentiels et de facilités douanières.

Mme von der Leyen n’a pas manqué de souligner que l’Union européenne attachait une grande importance à l’unité et à la stabilité du Liban, qui sont d’autant plus importantes aujourd’hui, tant pour le pays que pour la région.

M.S. (avec MAP)