Explosions à Beyrouth: l’étrange requête d’une actrice libanaise au président français (PHOTO)

C’est un tweet à la demande insolite que l’actrice libanaise, Carmen Lebbos, a adressé au président français, Emmanuel Macron, en visite au Liban, jeudi, suite aux explosions dramatiques à Beyrouth.

Insolite, car l’artiste demande, tout simplement et purement, au chef d’état de la République française… « d’occuper le Liban »! Dans son tweet sur le réseau social Twitter, Carmen Lebbos écrit à Macron: « Venez et ramenez une procuration. Nous ne sommes plus indépendants! ».

De bien entendu, ce tweet n’a pas manqué de faire scandale au Liban. Et les internautes ont fortement manifesté leur colère indignée sur les réseaux sociaux. Commentaires scandalisés et protestations injurieuses ont été le lot de l’actrice qui aurait mieux de toucher son clavier sept fois avant de faire cette demande saugrenue et humiliante à Macron!

En réponse à ces critiques acerbes, Carmen Lebbos a écrit qu’elle parlait « au sens figuré », tellement elle est dépitée et « dégoûtée » du laxisme des responsables de son pays.

Par ailleurs, et pour rappel, l’actrice n’en est pas à son premier tweet polémique. Déjà, après les terribles explosions, elle en avait « commis » un autre tout aussi sujet à polémique. Elle y a prétendu que la drame n’est pas « fortuit, ni accidentel », mais le fait d’une frappe aérienne par roquettes.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)