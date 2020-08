Explosions à Beyrouth: le dernier bilan

Au moins 137 personnes ont été tuées et plus de 5.000 ont été blessées dans les explosions mortelles survenues mardi dans le port de Beyrouth, alors que des dizaines d’autres sont portées disparues, a indiqué aux médias le porte-parole du ministère de la Santé.

« Jusqu’à présent, le bilan est de plus de 137 morts et plus de 5.000 blessés », a affirmé mercredi Rida Moussaoui, notant qu’un nouveau bilan pourrait être annoncé dans la journée.

Les énormes explosions, dues selon les autorités à un incendie dans un entrepôt abritant une grande quantité de nitrate d’ammonium au port de Beyrouth, ont également fait quelque 300.000 sans-abri.

Par ailleurs, le gouvernement libanais a réclamé, mercredi, l’assignation à résidence de toute personne impliquée dans le stockage des tonnes de nitrate d’ammonium à l’origine de cette déflagration. Il a décrété aussi l’état d’urgence pendant deux semaines dans la ville de Beyrouth.

De nombreux pays ont proposé leur aide à ce pays tiraillé par des crises économiques et politiques enchaînées.

M.S. (avec MAP)