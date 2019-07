Explosion dans un centre commercial en Floride (VIDEO)

Au moins 21 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, suite à une explosion de gaz qui a éclaté samedi dans un centre commercial de la ville de Plantation, dans le sud de la Floride, ont annoncé les autorités.

Les pompiers effectuaient une fouille secondaire du centre commercial, à la recherche de victimes supplémentaires, bien qu’ils croient que toutes avaient été localisées, a déclaré à la presse le chef adjoint des pompiers de Plantation, Joel Gordon.

Deux des blessés sont dans un état grave, a-t-il ajouté, mais une responsable de la police de la ville, Jessica Ryan, a précisé que leurs jours ne sont pas en danger.

“Nous sommes soulagés de constater que, compte tenu du champ de débris et de la manière dont nous avons trouvé les patients et où nous les avons trouvés, les blessures ne sont pas aussi graves que nous l’aurions pensé. Nous en sommes très reconnaissants”, a ajouté Joel Gordon.

Le responsable a, par ailleurs, refusé de confirmer dans l’immédiat qu’une fuite de gaz était à l’origine de l’explosion, bien que les pompiers avaient fait état plus tôt d’une “explosion de gaz” dans un tweet.

“Nous avons constaté des fuites de gaz en arrivant (…) mais je ne peux pas confirmer que ce soit la cause ou non”, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu une explosion dans le centre où se trouvait la salle de gym”, a-t-il précisé.

S.L. (avec MAP)

