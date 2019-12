Etats-Unis: Trump ratifie la loi fiscale pour 2020

Le président américain Donald Trump a signé tard vendredi soir deux lois budgétaires totalisant 1,4 trillion de dollars, évitant ainsi la fermeture du gouvernement à minuit.

Le vaste ensemble législatif pour le financement jusqu’à l’exercice 2020 comprend une augmentation de salaire des employés fédéraux militaires et civils, des subventions fédérales pour renforcer la sécurité électorale et la recherche sur les armes à feu, et une abrogation de trois taxes sur les soins de santé conçues pour aider à payer pour l’Affordable Care Act.

L’accord maintient le niveau de financement actuel de 1,37 milliard de dollars pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique, soit nettement moins que les 8,6 milliards de dollars que l’administration voulait obtenir du Congrès.

La signature par le président Trump de cette loi fiscale met fin à une année de négociations difficiles autour des dépenses. À la même période l’année dernière, son refus de signer une mesure provisoire concernant le financement de son projet de mur frontalier avait entraîné une fermeture de 35 jours du gouvernement fédéral, la plus longue de l’histoire du pays.

