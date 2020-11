Etats-Unis/Covid-19: le bilan quotidien repart à la hausse

Les Etats-Unis ont enregistré dimanche 142.732 nouveaux cas de coronavirus et signalé un nombre record d’hospitalisations pour le 13ème jour consécutif, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins et rapportées lundi par la presse US.

Le décompte des nouvelles infections à la Covid-19 de dimanche était en baisse par rapport au record de vendredi de 196.004 cas, mais les chiffres sont généralement inférieurs au cours du week-end avant d’augmenter en milieu de semaine, selon la même source, qui précise que le dernier chiffre quotidien est le plus élevé à ce jour pour un dimanche, et le nombre total de cas cumulés dépasse maintenant 12,2 millions.

Quelque 83.870 personnes étaient hospitalisées pour des raisons liées au coronavirus dimanche aux Etats-Unis, selon le Covid Tracking Project, alors que le pays bas des records d’hospitalisations chaque jour depuis que le nombre a dépassé les 60.000 le 10 novembre.

Les Etats-Unis ont également signalé 921 décès dus à la Covid-19 dimanche, ce qui porte le total à 256.782. Les décès sont également en hausse, la moyenne sur sept jours dépassant la moyenne sur 14 jours depuis le 19 octobre, mais ils sont inférieurs à ceux des premiers mois de la pandémie, car les médecins comprennent mieux comment traiter la maladie, ajoute-t-on.

Cette résurgence de la pandémie intervient alors que les Etats-Unis comptent entamer la campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir du 11 décembre, selon un haut responsable du programme gouvernemental pour le développement du vaccin anti-coronavirus.

Si tout se passe comme prévu, « notre plan est de pouvoir transporter les vaccins vers les sites d’immunisation dans les 24 heures suivant l’approbation » d’un vaccin, a déclaré dimanche sur la chaîne CNN le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération « Warp Speed » (vitesse de l’éclair) lancée par la Maison Blanche.

Le laboratoire américain Pfizer, et son partenaire BioNTech, ont soumis vendredi une demande d’autorisation à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour leur candidat vaccin. Un comité consultatif sur les vaccins de la FDA devrait se réunir le 10 décembre, cela signifie que s’il est autorisé, « le vaccin pourrait être déployé le lendemain », a ajouté le Dr Slaoui.

M.S. (avec MAP)