États-Unis, France, Espagne, Allemagne…le nouveau bilan du Coronavirus

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 161.190 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.343.272 cas confirmés, dont 601.837 guéris.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 2.820 cas de contamination au Covid-19, dont 322 personnes guéries et 138 décès, alors que 11.369 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 738.923, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 39.015 décès et 68.285 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 194.416 cas, 20.639 morts et 74.797 guérisons, l’Italie avec 175.925 cas, 23.227 décès et 44.927 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 151.793 cas, dont 19.323 morts et 35.983 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 143.724 cas d’infection au Covid-19, dont 4.538 morts et 88.000 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (114.217 cas et 15.464 morts), la Belgique (38.496 cas et 5.683 morts), la Suisse (27.404 cas) ou encore les Pays-Bas (31.589).

Par ailleurs, 42.853 cas ont été recensés en Russie et 10.661 autres en Corée du Sud, qui a enregistré 234 décès et 8.042 guérisons, alors que l’Australie compte près de 6.606 cas de contamination, 70 décès et 4.230 cas guéris.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 8.274 cas enregistrés, dont 92 décès et 1.329 guérisons, tout comme la Palestine où 431 cas ont été confirmés, dont 2 décès et 71 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe mène le peloton avec 1.068.561 cas, 100.201 décès et 302.496 guérisons, suivie de l’Amérique 870.490 cas, 45.311 morts et 111.076 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 373.605 cas, 14.499 décès et 176.992 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 21.761 cas, 1.082 décès et 5.470 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.134 cas, dont 82 morts et 5.159 guérisons.

