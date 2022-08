Espagne : près d’un million de demandes de résidence et de travail en 2021, un record !

L’Espagne a enregistré en 2021 plus de 866.790 demandes de permis de séjour et de travail de la part d’étrangers, atteignant le nombre record de demandes par an dans la série historique 2012/2021.

Ce chiffre représente une augmentation de 28,57 % par rapport à 2020 et de 11,60 % par rapport à 2019, a précisé mercredi le ministère de la Politique territoriale.

Le département a annoncé l’incorporation de 295 agents publics de renfort dans les différents bureaux des étrangers du pays pour faire face à l’augmentation des demandes de permis de séjour et de travail ces dernières années. L’objectif de ce renforcement est de réduire le nombre d’autorisations traitées et les délais de résolution.

Ainsi, l’exécutif estime qu’avec ce personnel, environ 190.000 dossiers en attente seront traités, la régularisation des citoyens britanniques après le Brexit sera achevée et la tendance à la hausse des demandes soumises par des citoyens d’autres nationalités sera résolue.

Précisément, à la fin du mois de juillet, le gouvernement a adopté une réforme du règlement sur les étrangers afin de faciliter l’intégration des étrangers dans le marché du travail.