Espagne: près de 16 millions de touristes en quatre mois

Entre janvier et avril, le nombre de touristes internationaux arrivés en Espagne a atteint 15,8 millions, soit 755,8 % de plus qu’au cours des quatre premiers mois de l’année dernière, selon des chiffres de l’Institut national de la statistique (INE).

Au cours de cette période, les dépenses des touristes internationaux ont été multipliées par plus de neuf (+840,7%) par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 18 753 millions d’euros.

Les principaux pays émetteurs de touristes au cours des quatre premiers mois de l’année ont été le Royaume-Uni (plus de 3 millions de touristes et une augmentation annuelle de 3 610,5 %), l’Allemagne (avec près de 2,3 millions et une hausse de 575,6 %) et la France (avec plus de 2,1 millions, en hausse de 418,2 %).

Au cours des quatre premiers mois de 2022, les communautés qui ont reçu le plus de touristes sont les îles Canaries (avec près de 4 millions et une augmentation de 968,3 % par rapport à la même période en 2021), la Catalogne (avec plus de 2,9 millions, + 823,2 %) et l’Andalousie (avec près de 2,3 millions, 966,2 % de plus).

Pour le seul mois d’avril, l’Espagne a accueilli 6,1 millions de touristes internationaux, soit plus de neuf fois le chiffre du même mois de l’année dernière (+869,8%), où 629 000 touristes étrangers étaient arrivés dans le pays.

Les dépenses totales des touristes internationaux ayant visité l’Espagne en avril ont atteint 6 901 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 932,4 % par rapport au même mois en 2021.

S.L. (avec MAP)