Espagne: nouvelle mesure concernant les voyageurs, les Marocains concernés

Le Royaume d’Espagne a annoncé, mardi 31 août, la prolongation des mesures préventives concernant les voyageurs arrivant sur le sol espagnol, « sans raisons indispensables », et originaires de pays hors de l’espace Schengen (ce qui inclut, de bien entendu, les voyageurs marocains).

Cette prolongation durera jusqu’au 30 septembre courant et a été prise à cause de la crise sanitaire qui perdure et qui est liée à la pandémie de la covid-19.

De même que le Bulletin officiel de l’Etat explique cette décision, prise au mois de juillet dernier et qui a été prolongée jusqu’à minuit de ce mois en cours, par l’absence de changements notables concernant la situation épidémiologique et ce, au niveau mondial.

La même source ibérique a également révélé le maintien de la liste des pays et régions qui n’ont pas été auparavant concernés par cette décision de prolongation. Il s’agit de l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Chine, Hong Kong et Macao. Il s’agit aussi de personnes exemptes de ces mesures préventives, nonobstant le pays de provenance.

