Espagne : légère hausse du chômage

Le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l’emploi a augmenté de 3.230 personnes en juillet, soit 0,1 % de plus qu’en juin, bien qu’il reste inférieur aux 2,9 millions de chômeurs, à 2.883.812, selon les données publiées mardi par le ministère du Travail et de l’Économie sociale.

Le département dirigé par Yolanda Díaz rappelle que « ce n’est pas la première fois que le chômage augmente légèrement en juillet » et précise que la hausse de cette année « a été significative à partir du milieu du mois, en grande partie en raison de l’incertitude internationale ».

Toutefois, par rapport aux données de juillet 2021, le chômage a diminué de 532.683 personnes, soit la plus forte baisse sur un an, comme le souligne le ministère.

Le chômage a rebondi en juillet dans le secteur des services, avec une augmentation de 0,56%, à 11.237 chômeurs. Dans le cas de l’enseignement, le nombre de chômeurs a augmenté de 23.708 personnes, et c’est le secteur « où cette hausse a été la plus marquée » en raison de « la fin de l’année scolaire », a expliqué le ministère du Travail.

Toutefois, la même source explique que « la perte d’emplois dans le secteur de l’enseignement affecte les contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme du travail ».

Dans l’agriculture, il y a eu 825 chômeurs de plus, soit 0,56% de plus qu’il y a un an, tandis que dans la construction, le chômage a augmenté de 976 personnes, soit 0,43%.