Espagne: la 3è dose élargie aux plus de 40 ans

Le gouvernement espagnol a donné le feu vert à l’élargissement de l’accès à une troisième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 aux plus de 40 ans.

Cette décision, prise jeudi, vise à augmenter la protection de la population face au rebond de l’épidémie.

La Commission de santé publique « a approuvé l’administration d’une dose de rappel » pour ces personnes, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Cela se fera « de manière progressive », en ciblant dans un premier temps les personnes de plus de 50 ans, explique le ministère, et seules les personnes ayant reçu leur deuxième dose depuis plus de six mois pourront bénéficier de ce rappel.

Jusqu’ici, l’Espagne n’administrait une troisième dose qu’aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu’aux professionnels de santé et à certaines personnes immunodéprimées, indépendamment de leur âge.

L’administration de cette troisième dose s’est accélérée ces derniers jours dans l’ensemble des pays européens, confrontés à une forte recrudescence de cas de Covid-19 liée notamment à l’essor du variant Omicron.

S.L. (avec MAP)