Espagne: hommage d’Etat aux victimes du covid-19

L’Espagne a rendu, jeudi, un hommage d’Etat à plus de 28.000 victimes de la pandémie liée au nouveau coronavirus lors d’une cérémonie présidée par le Roi Felipe VI.

Cette cérémonie, tenue au Palais Royal à Madrid, a rassemblé les plus hautes autorités de l’Etat espagnol, des dirigeants européens, des responsables d’organisations internationales, notamment le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

A cette occasion, le Souverain espagnol a souligné que le meilleur hommage renouvelé aux victimes du Covid-19 est « la détermination face à l’adversité et l’esprit de dépassement » pour « affronter et surmonter les difficultés ».

« Nous avons pris un engagement moral et un devoir civique » à l’égard des victimes, a relevé le Roi Felipe VI, assurant que « notre obligation morale est de reconnaître, de respecter et de commémorer pour toujours la dignité des défunts (…) et le devoir civique de préserver et de promouvoir les meilleures valeurs qui sont à la base de notre coexistence ».

« Nous n’oublierons jamais les victimes. Vous n’êtes pas seuls face à votre douleur », a dit le Souverain à l’adresse des familles et des proches des victimes. « C’est une douleur que nous partageons, votre deuil est le nôtre », a-t-il ajouté. L’Espagne va surmonter cette crise avec détermination et courage, a fait noter le Souverain espagnol, appelant à conjuguer les efforts « pour pouvoir envisager l’avenir avec confiance et espoir » sur la base du « respect et de la compréhension ».

