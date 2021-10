Espagne: grosse chute des arrivées touristiques

L’Espagne a été visitée par plus de 15 millions de touristes internationaux au cours des huit premiers mois de l’année, ce qui représente une baisse de 4,2% par rapport à la même période en 2020, en raison de la situation de crise provoquée par le Covid-19, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INE).

Plus précisément, les principaux pays d’origine au cours des huit premiers mois de cette année ont été : la France, avec près de 3,4 millions de touristes et une augmentation de 16% par rapport à la même période en 2020, l’Allemagne, avec près de 2,6 millions, et une hausse de 24%, et le reste de l’Europe, avec près de 1,6 million de visiteurs, soit 17,4% de plus.

Les dépenses des touristes étrangers ayant visité l’Espagne au cours des huit premiers mois ont augmenté, à leur tour, de 0,7 % par rapport à la même période en 2020, atteignant 16.898 millions d’euros.

Au cours du seul mois d’août, l’Espagne a été visitée par 5,2 millions de touristes internationaux, soit 112,8 % de plus qu’au cours du même mois de 2020.

La France a été le principal pays émetteur, avec près de 1,3 million de touristes, soit 24,9% du total et une augmentation de 49,1% par rapport à août 2020.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne arrivent en deuxième et troisième places. Ainsi, le Royaume-Uni a apporté 714 668 visiteurs, soit 181,1% de plus en rythme annuel, et l’Allemagne 677 599, soit 128,6% de plus.

