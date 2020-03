Espagne: des enfants touchés par le coronavirus

Quelque 193 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont trois enfants, ont été confirmés jusqu’à présent en Espagne, et plus particulièrement dans quatorze régions du pays, a annoncé, mercredi, le ministère espagnol de la Santé.

“Il y a actuellement 193 personnes testées positives au nouveau coronavirus dans le pays, dont trois enfants, l’un à Madrid et les deux autres à Castille et León”, a précisé le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, notant que sept patients sont toujours placés aux soins intensifs.

Il s’agit de 70 cas signalés à Madrid, 19 dans la Communauté valencienne, 7 aux îles Canaries, 15 en Catalogne, 5 aux îles Baléares, 13 en Andalousie, 17 au Pays Basque, 6 en Estrémadure, 3 dans la communauté de Navarre, 11 à Castille et León, 2 aux Asturies, 10 en Cantabrie, 3 à La Rioja, 12 à Castille-La Manche.

Parmi les cas confirmés figurent 14 professionnels de santé, notamment dans les régions d’Andalousie, de Madrid et du Pays Basque, a fait savoir le responsable, précisant que l’origine d’infection de 14 cas n’a pas encore été déterminée.

“L’augmentation du nombre de cas signalés ne signifie pas que le risque de transmission a progressé, mais cela est peut être dû à l’amélioration des systèmes de détection et de surveillance des cas suspects dans certaines communautés autonomes”, a-t-il expliqué.

Un premier mort dû à l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus dans la communauté valencienne (est de l’Espagne) a été annoncé mardi par la conseillère régionale de la Santé, Ana Barceló.

“Il s’agit d’un homme atteint de pneumonie d’origine inconnue, qui a été décédé le 13 février dernier dans un hôpital de Valence, et dont les analyses post-mortem se sont révélées positives” au coronavirus, a-t-elle précisé.

Simon a fait savoir que cet homme de 65 ans, qui s’était rendu auparavant au Népal, n’a transmis le virus à aucune personne, ajoutant “cela peut nous rassurer”.

Mardi, le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa a annoncé que tous les événements sportifs se tiendront à huis clos dans le pays, en raison de la forte présence de “supporters provenant de zones à risque”. Le ministre a aussi souligné l’annulation des congrès médicaux dans le pays face au besoin “que les professionnels de santé soient en parfaite condition au cours des prochains jours”.

Les autorités sanitaires du pays ont renforcé les dispositifs mis en place pour éviter une éventuelle contagion locale.

