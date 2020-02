Espagne: de nouveaux cas de coronavirus confirmés

Quinze cas de contamination au nouveau coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Espagne, et plus particulièrement dans les régions des Iles Canaries, la Catalogne, Madrid, Valence et d’Andalousie, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires locales.

Outre les cinq cas confirmés mercredi à Madrid, Barcelone (Catalogne), Castellón (Valence) et à Séville (Andalousie), cinq nouveaux cas ont été signalés à l’île de La Gomera (îles Canaries), Valencia, Catalogne et à Madrid, ont précisé les autorités, notant que douze de ces patients ont déjà séjourné en Italie.

Dans la communauté autonome de Madrid, quatre personnes ont été jusqu’à présent testées positives au nouveau coronavirus. Il s’agit de deux cas signalés mercredi et de deux autres confirmés ce jeudi, a souligné le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences au ministère de la Santé, Fernando Simón, notant qu’aucun des deux patients testés positifs aujourd’hui n’aurait voyagé dans une zone touchée par le coronavirus.

L’un des deux patients testés positifs au coronavirus à l’hôpital de Torrejón à Madrid a été placé en soins intensifs et se trouve dans une “situation clinique grave”, selon des sources du département de Santé de la communauté de Madrid.

Aux îles Canaries, cinq personnes ont été jusqu’à présent testées positives au nouveau coronavirus. Il s’agit d’un couple italien provenant de la région de Lombardie (nord de l’Italie), deux personnes qui ont voyagé et eu un contact direct avec ce couple, ainsi qu’une femme résidant à l’île de La Gomera, qui aurait été aussi infectée en Italie. Dans la région de Valence, un nouveau cas de coronavirus a été confirmé ce jeudi, après celui d’un homme qui a été testé positif au coronavirus mercredi à l’hôpital La Plana à Vila-real (Castellón). Il s’agit d’un journaliste sportif de 44 ans qui s’est rendu à Milan (nord de l’Italie) pour la couverture du match de ligue des Champions entre Valencia CF et Atalanta, a indiqué le gouvernement régional.

A ceux-ci s’ajoutent trois cas de contamination au coronavirus en Catalogne et un à Séville. Les deux premiers cas de contamination au coronavirus dans le pays ibérique sont un ressortissant britannique à Palma de Majorque, aux ’îles Baléares, et un ressortissant allemand à l’île de La Gomera, aux Iles Canaries, qui a quitté l’hôpital.

S.L. (avec MAP)