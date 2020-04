Espagne – coronavirus : le nombre de cas en hausse

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 130.759 en Espagne, en hausse de 4,8% en 24 heures, dont 38.080 ont été déclarés guéris, selon le dernier bilan donné dimanche par le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 674 nouveaux décès, soit une hausse de 5,7% en 24H, ce qui porte à 12.418 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 11.744 décès enregistrés jusqu’au samedi, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 6.861 personnes sont placées en soins intensifs, soit 329 de plus par rapport à la veille (+5%), et 38.080 ont été guéries, en hausse de 3.861 (+11,3%). Madrid est toujours la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 37.584 cas de contamination confirmés et 4.941 décès, suivie de la Catalogne avec 2.637 morts et 26.032 cas.

L’Espagne est placée depuis le 15 mars en état d’alerte pour une période de quinze jours, qui a été prolongée jusqu’au 11 avril, en vue de freiner la propagation du coronavirus.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé samedi la prolongation de l’état d’alerte dans le pays de quinze jours supplémentaires, soit jusqu’au 25 avril inclus, une mesure qui sera soumise jeudi prochain à l’approbation du Congrès des députés (Chambre basse du Parlement).

Le gouvernement a décrété dimanche dernier l’arrêt de toutes les activités non essentielles du 30 mars au 9 avril inclus, afin de renforcer la lutte contre cette pandémie. Cette mesure ne sera en revanche pas prolongée, comme cela a été affirmé par M. Sanchez.

SO