Espagne : chute spectaculaire de la contribution du tourisme au PIB

La contribution du tourisme au produit intérieur brut (PIB) en 2021 oscillerait entre 66.435 et 77.273 millions d’euros, un chiffre qui, « dans le meilleur des scénarios « , représente 50% des 154.000 millions d’euros apportés en 2019, selon une étude élaborée par la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE, patronat) sur la situation du tourisme en Espagne.

Ces chiffres représenteraient une « normalisation progressive » de l’activité du secteur, puisqu’en 2020, la contribution touristique au PIB était inférieure à 54.000 millions d’euros.

Ainsi, en fonction de l’évolution de la pandémie et de la levée des restrictions à la mobilité, le tourisme apportera cette année à l’économie une croissance comprise entre 1 et 2 points du PIB.

Les deux scénarios tiennent compte de la mauvaise performance du tourisme au cours du premier trimestre de 2021, avec une perte de PIB touristique de 80% par rapport à 2019, conséquence de la troisième vague de la pandémie et des mauvaises conditions climatiques, notamment en janvier et février.

Pour le reste de l’année, par rapport à 2019, le scénario le plus défavorable prévoit une baisse de la contribution du tourisme au PIB de 65% au deuxième trimestre, de 50% au troisième et de 40% au quatrième.

Le scénario le plus optimiste fait ressortir des baisses de 60% entre avril et juin, de 40% entre juillet et septembre et de 30% au cours des trois derniers mois de 2021.

En outre, l’étude passe en revue les principales données qui reflètent l’impact de la pandémie sur le tourisme en 2020, un exercice qualifié de « pire année de l’histoire » pour le secteur. Elle avertit également que, « dans le cas de l’Espagne, l’effet négatif de la pandémie sur ce secteur est encore plus pressant, étant donné l’importance qu’il revêt dans la structure productive du pays ».

