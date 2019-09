Espagne : 800 kg de cocaine saisis à bord d’un voilier

La police nationale espagnole a annoncé, lundi, avoir saisi une cargaison de 800 kg de cocaïne à bord d’un voilier dans les eaux internationales près des Iles des Açores.

Cette opération, menée en coordination avec l’Agence tributaire et la Garde civile et en collaboration avec les autorités britanniques, serbes et portugaises, a permis l’arrestation des trois occupants du voilier de nationalité serbe, russe et mexicaine, indique la police espagnole dans un communiqué.

Selon les autorités espagnoles, cette embarcation a été interceptée alors qu’elle se dirigeait vers l’Espagne, précisant qu’il s’agit d’une action préventive s’inscrivant dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale de lutte contre le trafic des stupéfiants.

Les enquêtes menées sur ce voilier suspect ont commencé début août dernier avant d’aboutir à son interception, la saisie de la cocaïne et l’arrestation des membres de l’équipage, note la police espagnole, faisant observer que les résultats des enquêtes ont révélé qu’il s’agit d’une opération de trafic de drogue de grande ampleur visant à transporter une importante quantité de cocaïne de l’Amérique du Sud vers l’Europe.

La valeur marchande de la cocaïne saisie s’élève à 25 millions d’euros dans le marché européen, selon la presse espagnole.

OL