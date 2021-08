Entretien téléphonique Macron-Poutine sur la situation en Afghanistan

Le Président français Emmanuel Macron s’est entretenu, jeudi au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, de la situation en Afghanistan tombée entre les mains des talibans, ainsi que des opérations d’évacuation en cours.

Au cours de cet entretien, qui a duré « plus d’une heure et demi », « les deux présidents ont partagé leurs analyses respectives sur la situation en Afghanistan, sur les évacuations en cours, ainsi que sur nos attentes prioritaires à l’égard des Taliban : lutte contre la drogue et les trafics d’armes, rupture avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femmes », a indiqué la présidence française.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine « sont convenus de se coordonner étroitement dans les jours et semaines à venir, sur le plan bilatéral ainsi qu’au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, comme dans le cadre du G20 », a ajouté la même source dans un communiqué.

Depuis le début de la semaine, le chef de l’Etat français s’est déjà entretenu de l’Afghanistan avec la Chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique Boris Johnson, alors qu’une réunion du G7 est prévue la semaine prochaine.