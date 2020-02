En vidéo: Les obsèques de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak

Les obsèques de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak, décédé à l’âge de 92 ans des suites d’une longue maladie, ont eu lieu ce mercredi au Caire.

Une cérémonie militaire, menée par le président Abdel Fattah Al Sissi, s’est tenue pour rendre hommage au défunt, en présence des membres de sa famille et d’un certain nombre de hauts responsables d’État, de hauts gradés de l’armée, de représentants de missions diplomatiques et de représentants de plusieurs pays.

Après la prière funéraire à la mosquée Moshir Tantawi, la dépouille du défunt a été transportée à bord d’un avion militaire vers le tombeau familial à l’est de la capitale, où elle a été inhumée.

La présidence de la République avait annoncé, “avec profonde tristesse le décès de l’ancien président de la République”, mettant en avant ce qu’il a “apporté à son pays en tant que commandant et héros de la guerre d’octobre, qui a rétabli la dignité et la fierté à la Nation arabe”. Une période de trois jours de deuil national à compter de ce mercredi a été décrétée par le gouvernement.

L’ancien président est décédé dans un hôpital militaire du Caire où il recevait des soins intensifs après l’aggravation de son état de santé, selon la télévision égyptienne.

M.S. (avec MAP)