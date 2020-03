En chiffres : la pandémie du coronavirus dans le monde

Ci-après le nouveau bilan sur l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a fait à ce jour, au moins 13.069 décès dans 189 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 308.594 cas confirmés, dont 95.829 guéris.

Le Maroc a enregistré 104 cas de contamination au Covid-19 dont 3 décès et trois personnes guéries. Le dernier cas de guérison concerne une citoyenne franco-sénégalaise, dont la guérison du Covid-19 a été confirmée par les analyses du laboratoire.

Pour la Chine, 81.054 cas ont été dénombrés à ce jour, dont 3.261 décès et 72.440 guérisons. Quarante-six nouveaux cas et 6 nouveaux décès ont été déclarés dimanche, alors que le nombre de cas continue de diminuer.

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 53.578 cas, 4.825 morts et 6.072 cas de guérisons et l’Iran avec 20.610 cas, 1.556 morts et 7.635 guérisons. Le nombre de cas confirmés en Espagne a grimpé à 25.496 cas, dont 1.381 morts et 2.125 guérisons. Par ailleurs, 22.364 cas ont été dénombrés en Allemagne, avec 84 morts et 209 guérisons et 14.459 cas en France, dont 562 morts et 1.587 guérisons.

La Tunisie a, quant à elle, enregistré 60 cas, dont 1 guéri, alors que l’Algérie est à 139 cas confirmés, dont 15 décès et 65 guéris. Aux États-Unis, 26.892 cas ont été enregistrés, avec 348 morts et 178 guérisons, alors que la Suisse compte 6.863 cas confirmés, dont 80 morts et 131 guérisons.