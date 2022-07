Emmy Awards 2022: « Squid Game » écrit l’histoire

Si la série américaine « Succession » de HBO est en tête du classement avec 25 nominations au total, les Emmy Awards de cette année seront marqués principalement par le succès de « Squid Game », première série en langue non anglaise à être nominée pour cette récompense équivalente aux Oscars pour la télévision aux Etats-Unis. Le thriller de science-fiction violent produit par Netflix et réalisé en Corée du Sud, a remporté 14 nominations, dont celle de la meilleure série dramatique.

« Severance » a valu, par ailleurs, à Apple TV + sa première nomination pour la meilleure série dramatique, après sa première grande consécration aux Emmy Awards l’année dernière pour « Ted Lasso ». Avec « Yellowjackets », un film sur les lendemains du crash d’un avion transportant une équipe de football féminine, Showtime a décroché, de son côté, sa première nomination pour le meilleur drame depuis « Homeland » en 2016.

Dans la catégorie du meilleur acteur, « Succession », la saga des rivalités acharnée d’une riche famille new-yorkaise, est nominé pour ce qui est de l’acteur principal dans un drame. L’acteur britannique Brian Cox rivalisera ainsi avec l’ancien vainqueur Jeremy Strong. Certaines des émissions de télévision à succès étaient absentes des nominations, notamment « The Boys », « The Handmaid’s Tale » et « Westworld », car elles n’ont pas été diffusées pendant la période d’éligibilité du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

S.L. (avec MAP)