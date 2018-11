Émirats: une Marocaine tue son amant et le cuisine

Aux Émirats arabes unis, une marocaine résidant à Al Ain a reconnu avoir assassiné son petit ami, qui voulait l’abandonner. Selon le journal local The National, elle l’a démembré, cuisiné en met local (machboos, fait à base de riz et de viande) et donné à manger à un groupe d’ouvriers pakistanais. C’est le frère de la victime qui aurait alerté les autorités.

Les procureurs d’Al-Ain ont envoyé la jeune femme à l’hôpital psychiatrique pour subir un examen médical afin de diagnostiquer son état mental. Les faits sordides auraient eu lieu au mois d’août dernier et ce n’est que récemment que les procureurs d’Al-Ain les ont révélé aux médias.

Elle aurait commis ce crime autant insolite qu’odieux à la suite d’une crise de jalousie. En effet, la victime avec qui elle entretenait une relation depuis sept ans lui avait annoncé qu’il allait épouser une autre femme, selon les médias émiratis.

Le frère de la victime, inquiet de la disparition, s’est rendu à la recherche de son aîné chez la suspecte qui lui aurait dit qu’elle l’avait renvoyé de la maison. Fouinant dans le domicile, il a trouvé une dent humaine dans un mixeur et a aussitôt alerté les autorités. L’ADN de la victime y a été décelé et la jeune femme marocaine fut alors interpellée. Elle encourt la peine de mort.

M.J.K