Elon Musk vire les principaux dirigeants de Twitter

Par LeSiteinfo avec MAP

Elon Musk a licencié trois des principaux dirigeants de Twitter après la avoir pris les rênes de la plateforme, rapportent vendredi les médias américains.

Ces dirigeants sont sur le point de percevoir plus de 100 millions de dollars en indemnités de départ et en paiements d’attributions en actions précédemment accordées, selon l’Agence Bloomberg. Le PDG Parag Agrawal, qui a pris ses fonctions il y a moins d’un an, devrait recevoir environ 50 millions de dollars, tandis que le directeur financier Ned Segal et Vijaya Gadde, responsable des affaires juridiques, devraient toucher respectivement 37 millions de dollars et 17 millions de dollars chacun.

Ces trois responsables font partie des principaux dirigeants qui ont quitté Twitter après la finalisation de l’acquisition du géant des médias sociaux par le patron de Tesla. Leurs départs surviennent après plus de six mois de querelles publiques et litiges juridiques. Comme de nombreux hauts dirigeants de grandes entreprises publiques, Agrawal, Segal et Gadde avaient droit à une indemnité de départ égale à un an de salaire et à des retraits d’actions non acquises si Twitter était acheté et qu’ils perdaient leur emploi dans le processus, selon les termes de la politique de licenciement de l’entreprise.

S.L. (avec MAP)