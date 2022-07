Elon Musk promet de faire profil bas sur Twitter (PHOTO)

Une nouvelle qui est bien « bizarre » venant d’Elon Musk. Le milliardaire et génie technologique vient de partager via son compte Twitter qu’il fera profil bas dorénavant.

Une annonce qui change du quotidien du patron de Tesla et SpaceX, sachant qu’il saisit n’importe quelle occasion pour partager des messages pour le moindre « insolites ». La déclaration du génie sud-africain n’a rien à voir avec le litige à 44 milliards de dollars qui le lie à Twitter, mais vient d’une expérience bien personnelle.

En effet, Musk, 51 ans, a été récemment accusé d’avoir eu une relation extra-conjugale avec la femme du cofondateur de Google, et ami de longue date, Sergey Brin, par plusieurs médias. Le génie avait démenti ces informations, et indiquait que les deux hommes étaient ensemble dans une « fête » privée, allant même à partager un cliché de l’événement.

Dans son dernier post, Musk « promet » d’être sage, indiquant « le niveau d’attention dont je fais l’objet actuellement est drastique, ce qui dérange bien évidemment. Malheureusement, les articles bidon me concernant génèrent beaucoup de clics. Je vais faire de mon mieux pour faire profil bas et me concentrer sur des choses plus bénéfiques pour l’humanité ».

A.O.

The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks 🙁

Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022