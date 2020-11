Élection US: vers le recomptage des voix en Géorgie

L’Etat de Géorgie, au sud des Etats-Unis, l’un des derniers champs de bataille encore en lice pour décider le vainqueur la présidentielle américaine, se dirige vers le recomptage des voix à cause de la course serrée entre Donald Trump et Joe Biden.

Le secrétaire d’État local, principal responsable de l’Etat du déroulement du scrutin, a déclaré vendredi qu’il y aurait un recomptage des votes de l’État, alors que Joe Biden prenait une mince avance sur le président Donald Trump.

« Avec une marge aussi mince, il y aura un recomptage en Géorgie», a déclaré le secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain, lors d’une conférence de presse ajoutant que « l’intérêt pour nos élections va évidemment bien au-delà des frontières de la Géorgie. Le décompte final en Géorgie à ce stade a d’énormes implications pour tout le pays ». Seize voix des grands électeurs sont en jeu en Géorgie. Biden avait une avance de 1098 sur près de 5 millions de votes, avec juste un petit nombre de bulletins encore à compter.

Outre la Géorgie, les regards sont encore braqués ce vendredi sur quelques autres États clés décideront finalement de l’élection américaine. Il s’agit de l’Arizona avec ses 11 grands électeurs, pourtant donné au camp de Biden par plusieurs médias dont l’Associated Press et Fox News, la Pennsylvanie (20), le Nevada (6 voix) et la Caroline du Nord (15 voix).

Biden commence la journée avec 264 votes du collège électoral contre 214 pour Trump. Cela signifie que Biden doit gagner l’un des quatre Etats pivots restants pour s’assurer un mandat de quatre ans aux commandes du pays.

M.S. (avec MAP)