Egypte: un nouvel attentat secoue le pays

Presque une année plus tard, en février 2018, l’armée a lancé l’opération “Sinaï 2018”, une vaste offensive contre les jihadistes dans le Sinaï. Plus de 450 jihadistes auraient été tués.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK