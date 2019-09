Egypte: le fils de Mohamed Morsi est mort

Le fils cadet de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi est mort mercredi soir des suites d’une crise cardiaque dans un hôpital au Caire. Abdellah Morsi, 24 ans, était au volant de sa voiture lorsqu’il est décédé.

Il était devenu le porte-parole de la famille après le décès de son père, il y a deux mois.

Rappelons que l’ancien président égyptien Mohamed Morsi, 67 ans, est décédé le 16 juin alors qu’il était au tribunal. Il a été victime d’un malaise avant de décéder.

Mohamed Morsi est issu des Frères musulmans. Il avait été élu en 2012 président de l’Egypte, un an après la chute de Moubarak. Morsi a été renversé par l’armée un an plus tard. Il purgeait une peine de 7 ans de prison pour avoir falsifié des documents concernant sa candidature à la présidentielle en 2012.

