L’ancien président égyptien Mohamed Morsi, 67 ans, est décédé alors qu’il était au tribunal, rapportent les médias égyptiens. Il a été victime d’un malaise avant de décéder.

Mohamed Morsi est issu des Frères musulmans. Il avait été élu en 2012 président de l’Egypte, un an après la chute de Moubarak. Morsi a été renversé par l’armée un an plus tard.

Il purgeait une peine de 7 ans de prison pour avoir falsifié des documents concernant sa candidature à la présidentielle en 2012.