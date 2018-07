Egypte: une explosion près de l’aéroport du Caire (VIDEO)

Des médias ont rapporté vendredi dernier qu'un vol de la Royal Air Maroc a accusé un retard de plus de 24heures et que les passagers n'auraient pas été informés concernant la situation. La compagnie a fait une mise au point.

Selon une source aéroportuaire citée par BFM TV, l’explosion n’a pas eu lieu dans le périmètre de l’aéroport international du Caire. Et d’après une source sécuritaire, aucun vol au départ ou à l’arrivée n’a été affecté par l’explosion et il n’y a pas eu de blessés. Les vols sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.