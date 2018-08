Egalité dans l’héritage: la Tunisie fait un pas de plus (VIDEO)

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes sociétales proposées par la Commission pour les libertés individuelles et l’égalité (COLIBE), mise en place par le président tunisien dans le but de traduire dans la loi l’égalité consacrée par la Constitution de 2014.

Le pays du Jasmin fait un pas de plus vers l’égalité entre hommes et femmes. Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a annoncé ce lundi qu’un projet de loi sur l’égalité dans l’héritage sera soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dès la fin des vacances parlementaires.