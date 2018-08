Du nouveau dans l’affaire de l’attaque au couteau près de Paris

Il avait “un problème psychiatrique qui apparaît important”, et s’il était “fiché” pour avoir fait “l’apologie du terrorisme” en 2016, il présentait davantage le profil d’un “déséquilibré” que de quelqu’un “d’engagé” pouvant répondre aux “ordres et consignes” d’une “organisation terroriste, et de Daech en particulier”, a ajouté le ministre cité par l’AFP.

L’assaillant s’était retranché dans un pavillon où “il a tué sa mère” avant d’en sortir “avec un couteau” et de “continuer à avancer malgré les sommations” des policiers, qui ont donc tiré” et l’ont abattu, a indiqué le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb.

L’auteur de l’attaque au couteau près de Paris a tué, ce jeudi matin, deux membres de sa famille (sa mère et sa soeur) et blessé grièvement une autre personne à Trappes (Yvelines), dans la banlieue parisienne, avant d’être abattu par la police, indique la presse française.